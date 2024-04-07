قبل مواجهة باريس.. 7 لاعبين من برشلونة مهددون بالإيقاف

ويلتقي الفريقان على ملعب "حديقة الأمراء" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 7 لاعبين من برشلونة مهددون بالإيقاف عن مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذا حصلوا على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب.

وأوضحت أن اللاعبين المهددين، هم: أندرياس كريستينسن - دي يونج - فيران توريس - جواو فيليكس - رونالد أراوخو - سيرجي روبيرتو - لامين يامال.

وعلى الجانب الآخر، سيحرم باريس من جهود الظهير المغربي أشرف حكيمي في مباراة الذهاب أمام برشلونة بسبب الإيقاف.

كما أن الثلاثي لوكاس هيرنانديز وميلان سكرينيار ومانويل أوجارتي مهدد بالغياب في موقعة الإياب، إذا حصل أي منهم على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب.