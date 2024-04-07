التعادل يحسم كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول واليونايتد

وسجل لليفربول محمد صلاح و لويس دياز ، بينما هدفي مانشستر يونايتد جاءا عن طريق ماينو و برونو فيرنانديز.ليفربول الآن في المركز الثاني بينما مانشستر يونايتد سادسا في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.