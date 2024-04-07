https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-485814-638481048085045824.jpeg
التعادل يحسم كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول واليونايتد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
انتهت مباراة مانشستر يونايتد وغريمه التقليدي ليفربول في كلاسيكو الكرة الإنجليزية ضمن منافسات الجولة ٣٢ من البريميرليج بالتعادل وذلك على ملعب أولد ترافورد ٢-٢.
وسجل لليفربول محمد صلاح و لويس دياز ، بينما هدفي مانشستر يونايتد جاءا عن طريق ماينو و برونو فيرنانديز.
ليفربول الآن في المركز الثاني بينما مانشستر يونايتد سادسا في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.
>> انضم الى السومرية على واتساب