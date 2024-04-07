خلال الميركاتو.. رصد 110 ملايين لخطف نجم ريال مدريد

ينوي نادي آرسنال، تعزيز صفوفه بصفقة مميزة من نظيره ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب شبكة "ديفينسا سنترال"، فإن آرسنال يضع عينه على الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم وسط ريال مدريد.

وأضاف التقرير "هناك ثقة داخل آرسنال في قدرة كامافينجا على التأقلم بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأشار إلى أن آرسنال سيحاول استغلال عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي مع الملكي، من أجل الحصول عليه في صيف 2024.

ولفت التقرير أن الفريق الإنجليزي على استعداد لدفع 110 ملايين يورو، من أجل ضم كامافينجا، البالغ من العمر 21 عاما.

ويحتاج آرسنال إلى تعزيز وسط ملعبه، بنجم من طراز فريد، خاصة مع اقتراب رحيل الإيطالي جورجينو.

ويرتبط كامافينجا بعقد مع ريال مدريد حتى 30 حزيران 2029.