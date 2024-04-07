برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة نجمه

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، بأن برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم جديد، لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وينتهي تعاقد ليفا مع البارسا بنهاية الموسم المقبل، ومن المحتمل ألا يتم تجديد عقده، حيث سيصل وقتها لعامه الـ37.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة مهتم بضم الإسباني نيكو ويليامز، مهاجم أتلتيك بلباو.

وأضافت الصحيفة أن اهتمام البارسا بويليامز لم ينته، رغم تجديد عقده مع بيلباو حتى صيف 2027.

ويعرف برشلونة جيدا مدى حماس اللاعب للانتقال إلى صفوفه، وسيعتمد على هذه النقطة في التفاوض معه.

ويملك ويليامز شرطا جزائيا في عقده بقيمة 50 مليون يورو، وينوي النادي الكتالوني التقدم بعرض لضمه، بعد تعديل أوضاعه الاقتصادية.

وساهم ويليامز بقوة مع بيلباو، أمس السبت، في تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على ريال مايوركا بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).