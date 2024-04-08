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علي الحمادي يكشف السبب الحقيقي وراء عدم الالتحاق بالمنتخب العراقي

رياضة

2024-04-08 | 03:21
علي الحمادي يكشف السبب الحقيقي وراء عدم الالتحاق بالمنتخب العراقي
2,542 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

توقع علي الحمادي مهاجم المنتخب العراقي ونادي إبسويتش تاون الإنجليزي، بأنه سيلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا يومًا ما.

ويتطلع الحمادي، للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، إذ يحتل وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) وهو قريب جدًا من التأهل للبريميرليغ.

وقال الحمادي في حوار أجراه مع موقع "تايمز" البريطاني: "ثقتي بالله كبيرة جدًا، إذا كان الله معي لا يوجد أحد في الملعب بإمكانه أذيتي أو لمسي، لذلك ألعب بثقة في الملعب دون الخوف من أي أمور أخرى تتعلق باللاعبين المنافسين أو الجماهير".

علي الحمادي يؤكد قدرته على اللعب بنهائي دوري الأبطال
وأوضح قائلًا: "بإمكاني اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، أعتقد بأنني أستطيع فعل أي شيء لأنه إذا كنت لاعب كرة قدم وكنت تلعب على هذا المستوى، فلديك الكثير من الإمكانات، على سبيل المثال لعب آندي روبرتسون مع هال في دوري الدرجة الأولى وبعدها انتقل إلى ليفربول ثم فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف النجم العراقي: "روبرتسون حين كان لاعبًا في الدرجة الأولى، لو صرح بأنه سيتوج بدوري أبطال أوروبا لكانوا قد وصفوه بالمجنون، أي شخص حين يحلم في وقت مبكر ويتحقق حلمه فيما بعد فإن الحلم سيكون مجنوناً، التوقع والثقة هما من أكبر القوى التي أمتلكها".

وبيّن قائلًا: "إبسويتش تاون هو النادي الأنسب لي، الفريق بأكمله يعمل بجد واجتهاد أكبر من الفرق المنافسة، والفريق يتحلى بالشجاعة وتسديد الكرات من بعيد وبالقرب من المرمى، والطريقة التي نلعب بها جذابة وعالية على الرغم من خطورتها في بعض الأحيان، هناك صداقة كبيرة بين اللاعبين وجميع الموظفين وهناك تعاون حقيقي في هذا النادي".
 
وتابع علي الحمادي: "إبسويتش هو أفضل نادٍ في البطولة، المدرب كيرن ماكينا شخص حيوي، إنه متحمس ويقود المباريات بشكل مذهل من خلال أسلوب اللعب والتفاصيل التي يهتم بها، كان لدي مدربون أقوياء في السابق، مثل بولوكينجس، الذي تولى تربيتي بشكل صعب من خلال التوجيهات والصراخ في المباريات".

وعن توقعاته بمركز إبسويتش في نهاية الموسم، أوضح الحمادي: "فريقي بإمكانه التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ونحن نستطيع تحقيق ذلك، بإمكاننا الذهاب إلى القمة وفي الملاعب المزدحمة، أحب التحديات وتحقيق ذلك".

وتحدث النجم العراقي عن مستجدات إصابته، إذ أكد قائلًا: "أعاني من مشكلة في الفخذ، ألجأ إلى الحقن المهدئة ولأي شيء من أجل التماثل للشفاء من الإصابة، أحتاج لإجراء عملية جراحية في الصيف المقبل ولهذا السبب لم أتمكن من الالتحاق بالمنتخب العراقي في مباراتي الفلبين بالتصفيات المزدوجة".

يذكر أن علي الحمادي انتقل إلى صفوف إبسويتش تاون قادمًا من صفوف ويمبلدون مقابل مليون دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي. 
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