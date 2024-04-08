مثقلًا بالغيابات.. وفد الأولمبي العراقي يحط رحاله في الدوحة

ويلعب المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلاند.وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي جبار هاشم، إن "وفد المنتخب الأولمبي العراقي وصل إلى الدوحة اليوم استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا، حيث سيكمل المنتخب الأولمبي استعداداته للمشاركة في البطولة وهو يتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية فيها والذهاب إلى أبعد نقطة"، بحسب winwin.وأضاف: "وفد المنتخب العراقي وصل الدوحة بـ12 لاعبًا فقط، إذ غاب عن الوفد أغلب لاعبي الأندية المحلية بسبب مباريات كأس العراق، حيث ستقام ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل وهذا الأمر لربما يربك حساباتنا ولكننا عازمون على التحضير بأفضل صورة ممكنة".وأكمل: "المنتخب الأولمبي العراقي كان يتطلع إلى تواجد المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال وأيضاً المحترف في صفوف براونشفاينغ الألماني يوسف أمين ومحترف هاماربي السويدي منتظر ماجد، لكن للأسف حتى الآن ليس هناك أي رد من جانب تلك الأندية".وأشار إلى إن المنتخب الأولمبي العراقي سيبذل قصارى جهده لتحقيق أفضل النتائج الممكنة وهمه الأول والأخير التأهل إلى أولمبياد باريس في الصيف المقبل، وتابع: "الأولمبي العراقي يمتلك كل المقومات التي تتيح له تحقيق أفضل النتائج".وستنطلق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا قطر 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 في الخامس عشر من شهر أبريل/ نيسان الحالي.