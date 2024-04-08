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مثقلًا بالغيابات.. وفد الأولمبي العراقي يحط رحاله في الدوحة
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
وصل وفد المنتخب الأولمبي العراقي إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين 8 نيسان 2024 استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تعد مؤهلة لأولمبياد باريس.
ويلعب المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلاند.
وصول بعثة الأولمبي العراقي إلى الدوحة
وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي جبار هاشم، إن "وفد المنتخب الأولمبي العراقي وصل إلى الدوحة اليوم استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا، حيث سيكمل المنتخب الأولمبي استعداداته للمشاركة في البطولة وهو يتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية فيها والذهاب إلى أبعد نقطة"، بحسب winwin.
وأضاف: "وفد المنتخب العراقي وصل الدوحة بـ12 لاعبًا فقط، إذ غاب عن الوفد أغلب لاعبي الأندية المحلية بسبب مباريات كأس العراق، حيث ستقام ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل وهذا الأمر لربما يربك حساباتنا ولكننا عازمون على التحضير بأفضل صورة ممكنة".
وأوضح: "اللاعبون المحترفون سيصلون بدءًا من يوم غد، على أن يكون لاعب مس رفسنجان الإيراني منتظر محمد هو آخر الواصلين إلى الدوحة في الثالث عشر من الشهر الحالي، إذ من المؤمل أن يلتحق بعد مباراة العراق واليابان يوم الخميس المقبل".
وأكمل: "المنتخب الأولمبي العراقي كان يتطلع إلى تواجد المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال وأيضاً المحترف في صفوف براونشفاينغ الألماني يوسف أمين ومحترف هاماربي السويدي منتظر ماجد، لكن للأسف حتى الآن ليس هناك أي رد من جانب تلك الأندية".
وأشار إلى إن المنتخب الأولمبي العراقي سيبذل قصارى جهده لتحقيق أفضل النتائج الممكنة وهمه الأول والأخير التأهل إلى أولمبياد باريس في الصيف المقبل، وتابع: "الأولمبي العراقي يمتلك كل المقومات التي تتيح له تحقيق أفضل النتائج".
وتضم قائمة الأولمبي العراقي، 25 لاعبًا، هم: كميل سعدي، حسين حسن، حسن عباس، زيد تحسين، أحمد مكنزي، يوسف الإمام، رومان دولاتشي، علي الموسوي، بلند آزاد، كرار سعد، منتظر عبد الأمير، هلو فايق، زيد إسماعيل، نهاد محمد، كرار محمد، علي جاسم، مصطفى سعدون، آمين الحموي، رضا فاضل، منتظر محمد، محمد هيثم، سالم أحمد، حسين عامر، عمر مجباس، حسن خالد.
وستنطلق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا قطر 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 في الخامس عشر من شهر أبريل/ نيسان الحالي.
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