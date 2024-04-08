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استمرت دقيقة واحدة.. ما قصة مباراة نهائي كأس السوبر التركي؟ (فيديو)

رياضة

2024-04-08 | 06:21
استمرت دقيقة واحدة.. ما قصة مباراة نهائي كأس السوبر التركي؟ (فيديو)
1,589 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

اندلعت الفوضى في نهائي كأس السوبر التركي، حيث خرج لاعبو فنربخشة من الملعب بعد أن أمام غلطة سراي أمس الأحد.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان على ملعب سانليورفا 11 نيسان، لكن فنربخشة أرسل فريقه تحت 19 عامًا في احتجاج كبير.


ويشعر فنربخشة بالغضب بسبب توقيت المباراة لأنه سيواجه أولمبياكوس في ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ولم تتم الموافقة على طلب فنربخشة بإقامة المواجهة في وقت آخر، كما أراد فنربخشة تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة.

وفي احتجاج على عدم الموافقة على طلباته قرر فنربخشة إشراك فريقه تحت 19 عامًا، وترك مساعد المدير الفني زكي مراد غول يتولّى المسؤولية.

وسجل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفًا في غضون دقيقة واحدة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رأسية من دريس ميرتنز، قبل خروج لاعبي فنربخشة من الملعب.


واحتفل لاعبو غالطة سراي مع المشجعين ثم بدأ اللعب ضد الفريق الرديف.
 
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الاتحاد التركي لكرة القدم سيكون له القرار النهائي فيما حدث.

وكان نائب رئيس فنربخشة إيرول بيلجيك قد طلب من الجماهير عدم حضور المباراة.

وذكر أيضًا أن فريقه طلب عدم المنافسة في كأس تركيا للموسمين المقبلين.

وقال بيلجيك في بيان: "قررنا عدم المشاركة في كأس تركيا لمدة موسمين ابتداءً من الموسم المقبل".

وأضاف: "سنقدم جميع الطلبات اللازمة إلى الاتحاد التركي لكرة القدم مباشرة بعد العطلة، لقد قررنا عدم المشاركة في كأس تركيا للموسمين المقبلين".

وفي الفترة الأخيرة هدَّد فنربخشة بالانسحاب من الدوري التركي الممتاز بعد تعرض لاعبيه لهجوم من مشجعي طرابزون سبور.
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