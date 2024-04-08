قبيل مواجهة آرسنال في دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يتلقى دفعة معنوية

ويحل بايرن ميونخ، ضيفا على خصمه آرسنال في ملعب الإمارات، غدا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وتعافى نوير من إصابته في العضلة المقربة، علما بأنه غاب عن خسارة بايرن ميونخ في آخر مباراتين بالدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند وهايدنهايم.وشارك مانويل نوير في الحصة الأخيرة للتمارين تحضيرا لمواجهة آرسنال.كما يعود إلى صفوف بايرن ميونخ، ليروي ساني وكينجسلي كومان وألكسندر بافلوفيتش والمغربي نصير مزراوي، الذين غابوا عن مباراة هايدنهايم، حيث باتت تشكيلة المدير الفني توماس توخيل شبه مكتملة.