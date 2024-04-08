حكم مصري يتعرض للضرب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

وتعرض الحكم الدولي المصري محمد معروف، خلال إدارته لمباراة نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي، التي أقيمت أمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للضرب على يد لاعبي فريق أبو سليم الليبي عقب المباراة، وذلك اعتراضا على قراراته في زيادة الوقت الضائع.

محمد معروف

المصرى الذى تم إهانته على طريقه المخبرين فى أرض الملعب .

أن لم يتحرك الاتحاد المصرى ويطالب بشطب اللاعب ستكون نهايه التحكيم المصرى افريقيا ... pic.twitter.com/kQr4MgST1v — Ayman Nour 🎧🎻 (@AymanNo39921434) April 8, 2024

كما شهدت أحداث المباراة، مفارقة مثيرة حيث كان التعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق سائد الموقف حتى احتساب الوقت الضائع لمدة 10 دقائق، وبعدها أحرز فريق نهضة بركان هدف الصعود في الدقيقة 97، ولكن تم إلغاؤه من جانب الحكم، لتستمر المباراة ويحرز الفريق المغربي هدف الفوز في الدقيقة 105، وهو ما اعترض عليه لاعبو أبو سليم الذين اتهموا الحكم بزيادة الوقت الضائع 5 دقائق إضافية ليصل إلى ربع ساعة ويتمكن الفريق المغربي من إحراز هدف الفوز والصعود.وقام لاعبو الفريق الليبي بالاعتداء على الحكم المصري، ما اضطر الجهات الأمنية للتدخل وإخراجه من الملعب في حمايتهم.من جانبه أرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم المصري.وطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في الواقعة، مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة في الاتحاد الأفريقي في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب.وأكد أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأفريقي.