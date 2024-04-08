رسمياً.. خصم نقاط من أحد فرق الدوري الإنجليزي

فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، خصما جديدا للنقاط، اليوم الاثنين، على أحد فرق البريميرليج.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فقد قررت رابطة البريميرليج بشكل رسمي، خصم نقطتين جديدتين من رصيد فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعد هذا خصم النقاط الثاني الذي يتعرض له إيفرتون هذا الموسم، بسبب قواعد الربح والاستدامة، بعد أن بلغت العقوبة الأولى 10 نقاط، قبل أن تنخفض إلى 6 نقاط عقب الاستئناف.

ويعود الخصم الثاني للتوفيز إلى اتهام جديد بارتكاب مخالفات في شهر كانون ثان الماضي وتم إثباته في نيسان الحالي.

وتراجع فريق إيفرتون بذلك إلى المركز 16 برصيد 27 نقطة، بعد خوض 31 مباراة.