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السوبر السعودي.. بنزيما يستعيد ذاكرته التهديفية عبر شباك الوحدة (فيديو)
Alsumaria Tv
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عاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد للتسجيل بعد غياب طويل من خلال زيارة شباك الوحدة بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي النسخة العاشرة من بطولة كأس السوبر السعودي، لتكون أول دولة عربية تحتضن منافسات المسابقة منذ انطلاقها عام 2013.
وافتتح ناديا الاتحاد والوحدة مباريات كأس السوبر بمباراة نصف النهائي الأول في استاد آل نهيان، حيث يشارك الأول بصفته حامل لقب الدوري، بينما يشارك الثاني بصفته وصيف كأس الملك.
وأحرز كريم بنزيما الهدف الأول للاتحاد أمام الوحدة في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، بعدما حصل على الكرة داخل المنطقة ليحولها بقدمه اليمنى داخل الشباك.
وجاء الهدف بعد مرور 55 ثانية، ليكون الأسرع في تاريخ كأس السوبر السعودي.
وكسر بنزيما رقم الكونغولي دوريس سالمو، حين سجل هدفا مع الفتح أمام الاتحاد في النسخة الأولى من البطولة عام 2013 بالدقيقة الثانية، ليقود فريقه لحصد اللقب بعد الفوز 3-2.
واستعاد بنزيما بذلك ذاكرته التهديفية مع الاتحاد، حيث كان يعود آخر هدف إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في مرمى الخليج بالدوري السعودي.
يذكر أن بنزيما (36 عاما) أحرز 13 هدفا في 27 مباراة لعبها مع الاتحاد في جميع المسابقات منذ انضمامه للعميد.
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