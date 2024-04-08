السوبر السعودي.. بنزيما يستعيد ذاكرته التهديفية عبر شباك الوحدة (فيديو)

عاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد للتسجيل بعد غياب طويل من خلال زيارة شباك الوحدة بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي النسخة العاشرة من بطولة كأس السوبر السعودي، لتكون أول دولة عربية تحتضن منافسات المسابقة منذ انطلاقها عام 2013.



وافتتح ناديا الاتحاد والوحدة مباريات كأس السوبر بمباراة نصف النهائي الأول في استاد آل نهيان، حيث يشارك الأول بصفته حامل لقب الدوري، بينما يشارك الثاني بصفته وصيف كأس الملك.



وأحرز كريم بنزيما الهدف الأول للاتحاد أمام الوحدة في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، بعدما حصل على الكرة داخل المنطقة ليحولها بقدمه اليمنى داخل الشباك.