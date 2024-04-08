في دوري الأبطال.. الكشف عن قائمة السيتي لمواجهة الريال

ويحل السيتي ضيفًا على ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يقام لقاء العودة على ملعب الاتحاد، الأسبوع المقبل.

وجاءت قائمة السيتي كالتالي:

روبن دياز، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جاك جريليش، جيريمي دوكو، رودري، كيفين دي بروين، ستيفان أورتيجا مورينو.

وجوليان ألفاريز، برناردو سيلفا، سيرجيو جوميز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيس، إيدرسون، سكوت كارسون، فيل فودين، أوسكار بوب، محمدو سوسوهو، ريكو لويس.

ويلتقي الفائز من الريال والسيتي، مع المتأهل من آرسنال وبايرن ميونخ.