ريال مدريد ومانشستر سيتي.. كلاسيكو أوروبا الحديث

ويستضيف ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل ريال مدريد مباراة ذهاب دور الثمانية الثلاثاء، على أن يلتقي الفريقان بعدها بثمانية أيام إياباً في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.وتجمع مباراة مان سيتي والميرينغي آخر بطلين لدوري أبطال أوروبا، السيتيزنز حامل لقب نسخة 2023 والريال المتوج ببطولة 2022.وجاء تتويج كلا الفريقين في المناسبتين عقب تجاوزه عقبة الآخر في نصف النهائي، حيث توج أولاً ريال مدريد ثم تبعه مانشستر سيتي.*ريال مدريد ومانشستر سيتي.. مواجهة متكررةباتت مباريات مانشستر سيتي وريال مدريد متكررة في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، حيث سيكون صدام 2024 هو الخامس في آخر 10 سنوات.وكانت البداية في نصف نهائي نسخة 2016 حين تفوق الريال بهدف نظيف في مجموع المباراتين.ورد مانشستر ستي الدين في نسخة 2020 في دور الستة عشر حين فاز مرتين بنتيجة 2-1 في إسبانيا وإنجلترا.لكن ريال مدريد حقق الفوز الأشهر في لقاءات الفريقين في نصف نهائي نسخة 2022 حين حول تأخره 0-2 في مجموع المباراتين لفوز 3-2 بعد وقت إضافي، بـ3 أهداف جاءت في الدقائق 90 و90+1 ثم الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي الأول.واستعاد السيتيزنز هيبتهم ضد الميرينغي الموسم الماضي بالفوز في نصف النهائي 5-1 بمجموع المباراتين ليعلنوا أنفسهم كأقوى فريق في أوروبا.الأعلى قيمة سوقية في العالميعتبر مانشستر سيتي وريال مدريد من أعلى 3 أندية من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث يتصدر السيتيزنز الترتيب بقائمة قيمتها مليار و270 مليون يورو.بينما يأتي ريال مدريد ثالثاً بقائمة تبلغ قيمتها مليارا و4 ملايين يورو، خلف أرسنال الثاني (مليار و12 مليون يورو).وفيما يخص أغلى لاعبي العالم من حيث القيمة السوقية فإن الصدارة للنرويجي إيرلينغ هالاند من السيتي، والإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بـ180 مليون يورو لكل لاعب.