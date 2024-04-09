ربع نهائي بطولة كأس العراق.. 4 مباريات على ملاعب بغداد والبصرة اليوم

وسيشهد ملعب الشعب الدولي مواجهة فريق القوة الجوية حامل لقب البطولة السابقة مع نظيره نفط ميسان، ويعول القوة الجوية على لاعبيه الدوليين إضافة امتلاكه ميزتي الجمهور وارتفاع الروح المعنوية عقب فوزه الأخير على الطلبة من أجل التفوق على منافسه وبلوغ المربع الذهبي.أما فريق الشرطة متصدر دوري النجوم لغاية الآن فستكون مهمته محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفاً على الميناء في البصرة، وهو يأمل بالخروج بنتيجة إيجابية تؤهله للاستمرار في بطولة الكأس، إلا أن طموحاته ستصطدم بالروح الشبابية لفريق السفانة، وهم يلعبون على أرضهم وأمام جمهورهم.كما ان فريق الزوراء وعلى ملعبه سيسعى الى تخطي نظيره نوروز القادم من الشمال بغية إنقاذ موسمه بعد فقدانه فرصة المنافسة على لقب دوري النجوم للموسم الحالي، بعد الابتعاد بفارق كبير من النقاط عن الشرطة المتصدر والجوية الوصيف.بينما فريق النفط سيلتقي أربيل على ملعب المدينة الدولي في مباراة متساوية الحظوظ بين الطرفين الطامحين لمواصلة مغامرتهما في الكأس، وتجرى جميع المباريات في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم.