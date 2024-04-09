الأولمبي العراقي يوافق على طلب اليابان قبل انطلاق بطولة كأس آسيا.. ما القصة؟

وسيواجه المنتخب العراقي الأولمبي نظيره الياباني في الإطار الودي في العاصمة القطرية الدوحة قبل انطلاق كأس آسيا في الخامس عشر من شهر أبريل/ نيسان الحالي.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان: "المنتخب الأولمبي العراقي باشر وحداته التدريبيّة المسائية في مجمع الإرسال في العاصمة القطرية الدوحة ضمن المعسكر التدريبي المقام استعدادًا لنهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس بحضور عضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي".وتابع: "قبل بدايةِ التمرين، ألقى مدرب المنتخب راضي شنيشل محاضرة عن أهمية المعسكر التدريبي في الدوحة، وخوض المباراة الودية أمام المنتخب الياباني في الحادي عشر من الشهر الحالي استعدادًا للنهائيات الآسيويّة، مع ضرورة تطبيق الواجبات المنوطة باللاعبين بدقة عالية في التدريبات والمباريات".وقال عضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي وفقًا للبيان: "إن المعسكر التدريبي تتوفر فيه جميع عوامل النجاح، والجهاز التدريبي يعمل بجد على تهيئة اللاعبين من النواحي الفنية والخططية والذهنية للدخول بروح عالية منافسات نهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس".وبيّن عريبي أن "عدم اكتمال صفوف المنتخب من بداية المعسكر التدريبي حالة أصبحت تشمل عددًا من المنتخبات المشاركة مثل المنتخبين الياباني والأسترالي بسبب الاحتراف، وآلية التحاق اللاعبين بمنتخباتهم".من جهته، قال المدير الإداريّ للمنتخب الأولمبي عبد الجبار هاشم: "إن المنتخبَ يتدرب بمشاركة (13) لاعبًا، وسيلتحق بقية اللاعبين تباعًا حسب الجدول المُتفق عليه مع الأندية التي يلعبون فيها، وسيكون آخر الواصلين اللاعب منتظر محمد في 13 من الشهر الحالي".وينتظر المنتخب الأولمبي العراقي، التحاق لاعبيه المحترفين تباعًا ابتداءً من مساء اليوم وكذلك سينتظر حتى يوم غد مساءً من أجل التحاق لاعبي أندية دوري نجوم العراق الذين سيلعبون منافسات كأس العراق.يُذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلاند.