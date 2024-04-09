الذكاء الاصطناعي يتوقع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

وتنطلق منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على مدار ثمانية أيام من الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان وحتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته.ويلعب الثلاثاء ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب في مدريد، ويخرج بايرن ميونخ الألماني لمواجهة أرسنال الإنجليزي في لندن.ويستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء برشلونة الإسباني في ملعب حديقة الأمراء، بينما يحتضن ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني مواجهته مع بروسيا دورتموند الألماني.وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها إلى أن إحصائيات شبكة "أوبتا" العالمية تعتمد على عدة عوامل، أبرزها تصنيفات الفرق والأداءات في الفترة الأخيرة وتاريخ الأندية في البطولة.توقعات الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبابناء على توقعات "أوبتا" حصل مانشستر سيتي على نسبة 60 في المائة لتجاوز ريال مدريد، مقابل 40% للفريق الأكثر تتويجاً بالكأس ذات الأذنين.ومن جانبه نال أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز نسبة 58.5 % لتجاوز بايرن ميونخ مقابل 41.5 للعملاق البافاري الذي يعاني على مستوى كل البطولات المحلية هذا الموسم.وفيما يخص قمة باريس سان جيرمان وبرشلونة، فإن فرص رفاق كيليان مبابي في التأهل لنصف النهائي كانت أكبر بنسبة 57 % مقابل 43 لرجال المدرب تشافي هيرنانديز.وأخيراً يبدو بروسيا دورتموند مرشحاً للعودة لنصف النهائي الأوروبي لأول مرة منذ عام 2013 ضد أتلتيكو بنسبة بلغت 56.3 % مقابل 43.7 للأتليتي.