رئيس رابطة لاليغا "خافيير تيباس": الدوري العراقي بدأ مرحلة التحول الشامل

وأشار إلى أهميةِ بناء هيكلٍ شعبي متينٍ في إطار مشروع الدوري، وذلك من خلال تطوير المواهب الشابة وتنمية الأكاديميات.واضاف إن اللاعبين الشباب هم الأصولُ الرئيسية للمشروع، ويتضمن ذلك تنظيم مسابقات للشبابِ، وتوفير تدريب عالي الجودة للمدربين من هذه الأكاديميات، مشيراً إلى تَطويرِ الأكاديميات وتنظيم مسابقات للشباب، والتدريب بصُورةٍ جيدةٍ للمدربين.وتطرق إلى تحولٍ شاملٍ في الدوري العراقيّ الاحترافي مستلهَماً من أنموذج الإدارةِ المُستدامة لـ لاليغا، وتضمن ذلك إنشاءَ نظام بيئي رقمي وتحسينات في الحوكمةِ والتنظيم.