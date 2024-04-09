مسؤول سعودي يهاجم رونالدو ويطالب برحيله عن النصر

وتعرض رونالدو للطرد المباشر خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام غريمه الهلال 2-1 في نصف نهائي السوبر، بعد اشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي.وكتب الشيخ، عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "حزين أن يصل حال (الدون) إلى هذا الحال، الذي يصل إلى حد الشفقة.. سوء مستوى وسوء انضباط في مشهد لا يليق بالنجوم".وتابع: "ما حدث عدم تقدير من رونالدو لجماهير النصر، سواء التي حضرت إلى أبوظبي متعشمة في البطولة، أو التي علّقها بأمل تحقيق السوبر بعدما أضاع عليها الدوري والبطولة الآسيوية".وأتم الشيخ تغريدته: "استمرار رونالدو الموسم المقبل يحتاج لإعادة نظر".الجديد بالذكر أن الهلال سيواجه الاتحاد، حامل اللقب، في النهائي يوم الخميس المقبل في مواجهة سادسة بينهما بكل بطولات الموسم الجاري، علمًا بأن الزعيم حسم المباريات الخمس الماضية (في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، والبطولة العربية للأندية).