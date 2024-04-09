نتائج مباريات ربع نهائي كأس العراق

جرت اليوم الثلاثاء، مباريات ربع نهائي بطولة كأس العراق.

وتغلب فريق الزوراء على ضيفه نوروز بثلاثة أهداف نظيفة، لينتقل الى نصف نهائي البطولة.

وفي مباراة أخرى، تمكن فريق القوة الجوية من تجاوز نفط ميسان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

كما تمكن فريق الشرطة من الفوز على مضيفه الميناء بهدفين نظيفين، كما تمكن النفط من الفوز على ضيفه أربيل بركلات الترجيح.

وفي دور نصف النهائي سيلتقي الزوراء نظيره القوة الجوية، بينما سيواجه الشرطة النفط.