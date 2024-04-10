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كأس آسيا تحت 23 عامًا.. 4 أسلحة يعول عليها راضي شنيشل لتعويض الغيابات

رياضة

2024-04-10 | 10:17
كأس آسيا تحت 23 عامًا.. 4 أسلحة يعول عليها راضي شنيشل لتعويض الغيابات
1,390 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يضع المنتخب الأولمبي العراقي بقيادة راضي شنيشل المدير الفني، اللمسات الأخيرة على تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر 2024.

وأوقعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلاند.

وقبل المشاركة في البطولة والإعلان عن القائمة النهائية، كان مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل يمني النفس بوجود المحترف في صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي علي الحمادي، ومحترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، ومحترف براونشفايغ الألماني يوسف أمين، لكن الأندية رفضت تفريغ اللاعبين، كون البطولة ليست ضمن أيام "الفيفا".

4 عناصر لراضي شنيشل لتعويض الغيابات
ورغم الغيابات التي لحقت بالمنتخب الأولمبي العراقي، إلا أن شنيشل يمتلك عناصر مميزة في فريقه، ومن بينهم 4 أسلحة مهمة ستشكل قوته الضاربة في البطولة، نستعرضها في سياق التقرير التالي.

علي جاسم
علي جاسم اللاعب الشاب ذو الـ20 ربيعًا، لعله من أبرز المواهب العراقي في الفترة الحالية، نظرًا لما يمتلكه من خصائص مميزة تجعله في صدارة اهتمامات مدربي المنتخبات العراقية، لذلك سيكون السلاح الأول للمدرب راضي شنيشل من أجل إيجاد الحلول الهجومية أمام منافسي أسود الرافدين.
 
جاسم بإمكانه اللعب في جميع مراكز الهجوم (مهاجم صريح، جناح أيمن، جناح أيسر)، وهو يمتلك من الخبرة اللازمة ليتلألأ نجمه في المواعيد المهمة، نظرًا لمشاركته في كأس آسيا للشباب، وأيضًا كأس العالم للشباب في 2023، وكأس آسيا قطر 2023، والتصفيات المزدوجة مع المنتخب العراقي الأول.

بلند آزاد
المحترف في صفوف دي غرافشاب الهولندي، اللاعب العراقي الشاب بلند حسن آزاد، سيكون أحد الأسلحة المهمة للمدرب راضي شنيشل في كأس آسيا، كونه مفتاح الهجمات للمنتخب الأولمبي العراقي، وصاحب اللمسة الأخيرة وقبل الأخيرة للفريق.

بلند ذو الـ20 ربيعًا، متحمس جدًّا لخوض بطولة كأس آسيا في قطر من أجل إثبات الذات، وليثبت لشنيشل بأنه على قدر المسؤولية والرهان، بعدما منحه الثقة الكاملة عقب استبعاده لأسباب إدارية من قبل مدرب شباب العراق عماد محمد، لهذه الأسباب سيكون الأولمبي العراقي على موعد مع أفضل نسخة للاعب.

مصطفى سعدون
الظهير الأيمن الواعد في نادي القوة الجوية والمنتخب العراقي الأول مصطفى سعدون، ها هو اليوم يعود إلى المنتخب الأولمبي في أهم مشاركته ومحطاته، والمتمثلة بكأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر.

سعدون ذو الـ22 عامًا، يقدم أفضل مستوياته في موسم مميز مع الصقور في دوري نجوم العراق، مستويات شفعت له ليكون مع المنتخب العراقي الأول، هذا التألق يراه شنيشل أولى به، كون اللاعب انطلق من المنتخب الأولمبي، لذلك سيكون مصطفى مستعدًّا لمساعدة فريقه في القتال للوصول إلى حلم التأهل للأولمبياد.

يوسف الإمام
المدافع الهادئ المحترف في صفوف أولمبيك مالمو السويدي يوسف الإمام، كان رهانًا ناجحًا للمدرب راضي شنيشل منذ أول مباراة التحق بها بالفريق، وعادة ما كان يلبي نداء المنتخب الأولمبي رغم كل الظروف.

الإمام ذو الـ19 عامًا، يعد من اللاعبين المدللين لدى شنيشل ويحظى بثقة مطلقة من قبل المدرب رفقة زميله زيد تحسين، وسيحاول الإمام أن يكون جديرًا بهذه الثقة ليكون الحصن المنيع الذي يدافع عن مرمى العراق في البطولة، مستثمرًا خبرته مع الفريق العراقي وتواجده في 7 مباريات رسمية.

وستقام بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر في الفترة من 15 أبريل/ نيسان وحتى 3 مايو/ أيار، بمشاركة 16 منتخبًا.
 
المصدر: winwin
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