فاعلية وحماس بين صفوف المنتخب الأولمبي العراقي في قطر.. ما القصة؟

السومرية نيوز – رياضة



يواصل المنتخب الأولمبي العراقي استعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا قطر تحت 23 عامًا، بخوض تدريبات مكثفة في العاصمة الدوحة.







كما ان الأجواء في معسكر المنتخب الأولمبي العراقي رائعة للغاية، إذ يسيطر عليها الحماس والرغبة الكبيرة في تحقيق إنجاز يعيد للأذهان ما فعله المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لدورتي أثينا 2004 وريو دي جانيرو 2015.



ووجود المدرب المساعد واللاعب العراقي السابق قصي منير ضمن الكادر التدريبي للمنتخب الأولمبي، قلب الأجواء في المعسكر وأضفى الفاعلية والحماس في نفوس اللاعبين، إذ يحاول الجميع الاقتراب منه والاستفادة من تجربته السابقة، بحسب winwin.



*دور قصي منير مع زملائه في الأولمبي العراقي

وقصي منير يحاول دائمًا أن ينصح اللاعبين بشأن كيفية التعامل مع المباريات، لا سيما أنه تأهل مع المنتخب الأولمبي العراقي إلى أولمبياد أثينا في اليونان عام 2004 وحينها حصد المنتخب العراقي المركز الرابع في البطولة وهو أفضل إنجاز يتحقق على الإطلاق (للمنتخب الأولمبي) بقيادة المدرب عدنان حمد.



والكادر التدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي بقيادة راضي شنيشل، عادة ما يلجأ إلى التحدث مع اللاعبين ومنحهم جرعات إضافية من الثقة، إذ يؤكد لهم شنيشل أن الجماهير العراقية تنتظر بفارغ الصبر تحقيق الإنجاز والمضي بعيدًا في البطولة. وهبطت طائرة المنتخب الأولمبي العراقي في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت الماضي تمهيدًا للمشاركة في البطولة، حيث ضم الوفد العراقي حينها 13 لاعبًا فقط من أصل 25، إذ بدأ بقية اللاعبين يلتحقون ابتداءً من يوم أمس.كما ان الأجواء في معسكر المنتخب الأولمبي العراقي رائعة للغاية، إذ يسيطر عليها الحماس والرغبة الكبيرة في تحقيق إنجاز يعيد للأذهان ما فعله المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لدورتي أثينا 2004 وريو دي جانيرو 2015.ووجود المدرب المساعد واللاعب العراقي السابق قصي منير ضمن الكادر التدريبي للمنتخب الأولمبي، قلب الأجواء في المعسكر وأضفى الفاعلية والحماس في نفوس اللاعبين، إذ يحاول الجميع الاقتراب منه والاستفادة من تجربته السابقة، بحسب winwin.وقصي منير يحاول دائمًا أن ينصح اللاعبين بشأن كيفية التعامل مع المباريات، لا سيما أنه تأهل مع المنتخب الأولمبي العراقي إلى أولمبياد أثينا في اليونان عام 2004 وحينها حصد المنتخب العراقي المركز الرابع في البطولة وهو أفضل إنجاز يتحقق على الإطلاق (للمنتخب الأولمبي) بقيادة المدرب عدنان حمد.والكادر التدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي بقيادة راضي شنيشل، عادة ما يلجأ إلى التحدث مع اللاعبين ومنحهم جرعات إضافية من الثقة، إذ يؤكد لهم شنيشل أن الجماهير العراقية تنتظر بفارغ الصبر تحقيق الإنجاز والمضي بعيدًا في البطولة.

واللاعبون في ذات الوقت ينتظرون وصول المدرب الإسباني خيسوس كاساس، لأنهم يريدون أن يثبتوا له مدى جاهزيتهم واستعدادهم لتمثيل المنتخب العراقي الأول بعد انتهاء استحقاق المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا.



وسيواجه المنتخب العراقي الأولمبي نظيره الياباني وديًا يوم غد الخميس، وهي آخر مباراة تحضيرية له قبل الدخول في أجواء البطولة رسميًا. وستقام المباراة على ملعب جامعة قطر عند الساعة السادسة مساءً، وسيرتدي فيه المنتخب الأولمبي العراقي الزي الأخضر، بينما سيرتدي منتخب اليابان الطقم الأزرق الكامل، وتم الاتفاق على أن تكون المباراة مغلقة إعلاميًا وجماهيريًا وأن تكون التبديلات مفتوحة.