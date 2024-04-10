محكمة برشلونة ترفض الطعون ضد الإفراج عن داني ألفيس

ورفضت الطعون المقدمة من مكتب المدعي العام والادعاء الخاص، ضد قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن ألفيس، الذي أطلق سراحه عقب دفع كفالة، بعدما قضى أكثر من عام قيد الحبس الاحتياطي.وعوقب ألفيس أمام المحكمة الابتدائية، بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي، يوم 30 ديسمبر 2022، وأمضى في السجن 14 شهرا.وسمح القضاء الإسباني للاعب السابق، مؤخرا، بالخروج من السجن، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها مليون يورو، إلى حين النظر في الطعون التي رفعها.كما اتخذت المحكمة إجراءات احترازية إضافية، مثل مصادرة جوازي سفره (البرازيلي والإسباني)، ومنعه من مغادرة البلاد، والمثول كل يوم جمعة أمام المحكمة.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مجلة برازيلية شهيرة هي التي دفعت قيمة الكفالة، مقابل إجراء مقابلة حصرية.ويعاني داني ألفيس من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده.