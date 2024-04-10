مشاهد من تحضيرات المنتخب الأولمبي العراقي قبل ودية اليابان

وبارك رئيسُ الاتحاد للملاكِ التدريبيّ واللاعبين حلولَ عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم النجاح والموفقية في مشوارهم المُقبل. وقال: ثقتنا عاليةٌ بقُدراتِ الملاك التدريبيّ واللاعبين على تقديمِ المُستوياتِ الفنية الجيدة التي توهلهم من انتزاع الفوز في المباريات، وبلوغ اولمبياد باريس.وشملت التدريباتُ على تطبيقِ العديد من مفرداتِ التحضير، والبناء الهجوميّ والشق الدفاعي، والتوازن بين الدفاع والهجوم، والتنوع في تحركاتِ اللاعبين.وأدّى اللاعب سالم أحمد تدريباتٍ منفردةً بعد التحاقه بوفد المنتخب صباح اليوم الأربعاء ليصبح عددُ اللاعبين الذين يشاركون في التدريبات 18 لاعباً، ومن المؤمل أن يصلَ فجر الخميس اللاعبون "علي جاسم ومصطفى سعدون وأحمد مكنزي وهلو فائق وحسين عمار".يذكر أنه تم الاتفاقُ بين منتخبنا الأولمبيّ ونظيره الياباني على أن تكون المباراةُ الودية بينهما مغلقةً إعلامياً وجماهيرياً بناءً على طلبِ مدرب اليابان وموافقةِ مدرب منتخبنا راضي شنيشل.