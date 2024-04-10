إليك تشكيلة برشلونة الرسمية لمواجهة باريس سان جيرمان

السومرية نيوز – رياضة



أعلن تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة التشكيلة الرسمية لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



تشكيلة برشلونة ادناه:

اما تشكيلة باريس سان جيرمان كالاتي:

باريس سان جيرمان وحلم اللقب الأول

يأمل باريس سان جيرمان مواصلة المشوار نحو فكّ عقدته في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي خصمه برشلونة الإسباني، الأربعاء في ذهاب ربع النهائي في باريس، على ملعب بارك دي برانس.



ستعود الذاكرة بجمهور سان جيرمان وبرشلونة الى الملحمة الكروية التي جمعتهما في ثمن نهائي المسابقة عام 2017، والريمونتادا التاريخية التي حققها النادي الكتالوني، بعد أن فاز الفريق الفرنسي ذهابًا على أرضه 4-0، قبل أن يتمكن النادي الكتالوني من قلب الطاولة عليه إيابًا بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا لاحقًا للعب في صفوف سان جيرمان.



وعاد الفريقان للتواجه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 وخرج حينها باريس سان جيرمان منتصرًا من كتالونيا 4-1 قبل التعادل إيابًا 1-1، لتحمل المواجهة المرتقبة نكهة خاصة إضافية إذ تجمع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بزميله ومدربه السابق في برشلونة لويس إنريكي الذي قاد العملاق الكتالوني إلى لقبه الخامس والأخير في المسابقة القارية عام 2015 وإلى الريمونتادا الشهيرة.



وفيما بلغ برشلونة ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2020، يجد باريس سان جيرمان نفسه أمام اختبار تخطي عقدة المسابقة القارية المرموقة والتي فعل فيها كل شيء بهدف إحراز اللقب دون أن يستطيع، إذ نجح مرة واحدة خلال العقد الأخير في بلوغ النهائي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني في موسم 2019-20، ونصف النهائي مرة واحدة موسم 2020-21، فيما أقصي من الدور ثمن النهائي في النسختين الأخيرتين.



ولا شك أن الأنظار ستذهب صوب نجم سان جيرمان كيليان مبابي الذي يخوض موسمه الأخير في أروقة النادي الباريسي، بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها إعلان رحيله، في ضوء الحديث عن انضمامه إلى غريم برشلونة التقليدي، ريال مدريد.



ويأمل مبابي أن ينهي حقبته الباريسية بإنجاز كبير "مختلف"، وليس هناك أفضل من قيادة فريقه الى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في وداعية قد تكون أشبه بحلم.



وفي حين يسير باريس سان جيرمان بثبات نحو حسم لقب الدوري الفرنسي حيث يتصدر بفارق 10 نقاط عن ستاد بريست الثاني، قبل 6 مراحل من نهاية الموسم، يحتفظ برشلونة بأمل ضئيل للاحتفاظ بلقبه، حيث يتخلف بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل 8 مراحل على نهاية الموسم.



ويمرّ الفريقان بفترة جيدة، إذ لم يخسر برشلونة في مبارياته الـ 11 الأخيرة (8 انتصارات و3 تعادلات)، فيما لم يخسر النادي الفرنسي في مبارياته الـ 27 الأخيرة في مختلف المسابقات، وتحديدًا منذ سقوطه أمام ميلان الإيطالي 1-2 في دور المجموعات في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.





