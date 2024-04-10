طائرات مسيرة فوق ملعب مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة.. ماذا يجري؟

وشددت السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية حول ملعب مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة ومحيطه، خاصة بعدما أصدر تنظيم "داعش" تهديدات باستهداف الملاعب الأوروبية التي ستحتضن مباريات دوري ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أصدر بيانًا ردّ فيه هذه على هذه التهديدات، وأكد بأنه ينسق مع السلطات الأمنية للبلدان التي ستحتضن لقاءات ربع نهائي أمجد المسابقات الأوروبية لضمان عدم وقوع حوادث من شأنها أن تؤثر في سير المباريات.كشفت تقارير إعلامية أن السلطات الفرنسية قررت استخدام طائرات مسيرة، لتأمين القمة الكروية المنتظرة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، ومواجهة التهديدات المزعومة التي أطلقها تنظيم داعش.وأضافت ذات المصادر بأن الشرطة الفرنسية رفعت حالة التأهب الأمني داخل ملعب "حديقة الأمراء" الذي سيستضيف المواجهة الأوروبية وحول محيطه للتصدي للتهديدات المزعومة وتفادي أي حوادث من شأنها أن تعكر صفو العرس الكروي الأوروبي.ووفقا لنفس المصادر فإن الشرطة الفرنسية بدأت، اليوم الأربعاء، في سحب السيارات المتوقفة بالقرب من ملعب "حديقة الأمراء"، ووضع كتل خرسانية، وذلك في عملية أمنية أشرف عليها كبار الضباط.وينتظر أن يحضر 45 ألف متفرج إلى ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة المواجهة بين "البي. إس، جي" وضيفه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024.وستكون هذه المباراة هي الـ 13 بين باريس سان جيرمان وضيفه الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا، على اعتبار أنهما التقيا من قبل في 12 مناسبة، وتمكن الفريق الباريسي من الفوز 4 مرات، فيما مالت الكفة جهة برشلونة في 4 مناسبات أيضًا، وافترق الناديان على نتيجة التعادل 4 مرات.وستمثل قمة، اليوم الأربعاء، بين باريس سان جيرمان وبرشلونة فرصة لكل واحد منهما للفوز على الآخر، وأخذ الأفضلية في تاريخ المواجهات التاريخية بينهما ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.