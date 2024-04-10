دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتغلب على باريس سان جيرمان

دخل الفريقان الملعب بحماسٍ واندفاعٍ شديدين، ساعيين إلى تسجيل هدفٍ مبكرٍ يحسم مسار المباراة، في الدقيقة (6)، شنّ برشلونة هجمةً خطيرةً، حيث نجح رافينيا في اختراق دفاعات باريس سان جيرمان، ليجد نفسه منفردًا تمامًا بالمرمى ولكن، تصدّى الحارس جانلويجي دوناروما للموقف ببراعة، حيث تدخل في الوقت المناسب وسيطر على الكرة، مانعًا الضيوف من افتتاح التسجيل.لم يتأخر ردّ باريس سان جيرمان، حيث سنحت له فرصتان خطيرتان، كانت الأولى في الدقيقة (12)، عندما أطلق ماركو أسينسيو، قذيفةً مدويةً من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ببراعة، أمّا في الدقيقة (19)، فحاول نونو مينديز اختراق مرمى برشلونة بتسديدةٍ قويةٍ من داخل منطقة الجزاء، لكن المدافع رونالد أراوخو تمكن من إبعادها في الوقت المناسب.مع مرور الوقت، فرض برشلونة سيطرته على مجريات المباراة، حيث بات يتمتع بأفضليةٍ نسبيةٍ على المستوى الهجومي خلال الدقائق المُتبقية من الشوط الأول، مُنفذًا العديد من المحاولات على مرمى الحارس دوناروما.وفي الدقيقة (38)، افتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة، بعد انطلاقةٍ رائعةٍ من الجبهة اليمنى عن طريق لامين يامال، الذي أرسل عرضيةً متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء، فشل الحارس في إبعادها بشكلٍ جيد، لتتهيأ أمام أقدام رافينيا الذي لم يجد صعوبة في إيداعها في الشباك الخالية.تصاعدت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، حيث فرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللعب ونجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة (48) عبر تسديدةٍ صاروخيةٍ من عثمان ديمبيلي من داخل منطقة الجزاء، استقرت في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى.ولم تمضِ سوى ثلاث دقائق حتى قلب باريس سان جيرمان الطاولة على ضيفه، حيث سجّل هدف التقدم في الدقيقة (51) بعد هجمة منظمة تخللها تبادل مجموعة من التمريرات المتتالية بين لاعبي الفريق، أنهى فابيان رويز الهجمة بتمريرة بينية تجاه زميله فيتور فيريرا فيتينا المنطلق داخل منطقة الجزاء، الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.ولم يتأخر رد برشلونة طويلًا، حيث سجّل رافينيا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة (62)، بعد تمريرة طولية رائعة من بيدري من وسط الملعب، حيث انطلق رافينيا خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء واستقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت شباك مرمى باريس سان جيرمان في الزاوية اليمنى.ولم تتوقف الإثارة في الدقائق المتبقية، حيث استطاع أندرياس كريستنسن تسجيل هدف الفوز للفريق الكتالوني في الدقيقة (77)، بعد ركلة ركنية لبرشلونة على يمين منطقة جزاء باريس سان جيرمان، نفذها إلكاي غوندوغان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها كريستنسن برأسية قوية سكنت شباك مرمى دوناروما.مرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة، على الرغم من وجود محاولات هجومية لكلا الفريقين. أطلق حكم الساحة صافرته معلنًا انتهاء المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 3-2، ليُصبح موعد الإياب على ملعب "الكامب نو" مُنتظرًا بفارغ الصبر.