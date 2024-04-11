تشافي: أوقفنا كل باريس وليس مبابي فقط

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنها لحظة للفخر، حيث حققنا انتصارا عظيما على أحد أفضل الفرق في العالم، لكننا في منتصف الطريق، حيث ستكون الأمور صعبة لعينا في الإياب".وأضاف: "كل شيء سار على ما يرام، وأريد أن أشيد بالأداء الدفاعي، وكان علينا إيقاف هجوم باريس، لكنهم تعادلوا من خلال المواجهات الفردية".وتابع: "لقد أظهرنا شخصية في مواجهة الصعوبات، حيث كان من الصعب جدا مقاومة ضغط لاعبي البي إس جي".وأوضح: "كان لدينا أيام للعمل، ولعب الفريق مباراة رائعة في الدفاع والهجوم وهي مواجهة يجب أن نفخر بها، وأعتقد أننا أوقفنا باريس بشكل جيد وليس فقط مبابي، والأداء الدفاعي صنع الفارق".وأشار تشافي إلى أن باريس سان جيرمان رغم الخسارة، هو المرشح الأوفر حظا للعبور لنصف النهائي.وأتم بالحديث عن نجم المباراة رافينيا: "إنه قوي، وهو الأول في الضغط ويهتم دائما بالفريق، وسعيد جدا من أجله، فهو يستحق ذلك".ومن المقرر إقامة لقاء الإياب يوم الثلاثاء 16 إبريل الجاري، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".