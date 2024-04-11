الإصابة تبعد لاعبين 2 عن صفوف المنتخب الأولمبي

وأضاف المديرُ الإداري، "بعد أن اكتشفَ الملاك التدريبيّ الإصابةَ لدى اللاعبين أثناء التدريبات عرضهما على الطبيبِ المُتخصص، وتبينَ من خلال الفحص أن الإصابةَ سابقة، ولم تحدث في تدريبات المنتخب، وهي تمنعهما من التدريبِ والتنافسِ أثناء المُباريات، فقرر الملاكُ التدريبيّ عودتهما إلى أرضِ الوطن.وأشار جبار إلى أن "مدربَ المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل كان يعلقُ آمالاً كبيرةً على تواجدِ محمد هيثم وعمر مجباس ضمن المنتخبِ، لأنهما من الطاقاتِ الواعدة، والمدرب تحدثَ لهما بأن المستقبلَ أمامهم، وأبواب المنتخب مفتوحة".