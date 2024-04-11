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الاولمبي يخسر ودية اليابان بهدف استعدادا لنهائيات آسيا
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
خسر المنتخب الاولمبي العراقي، اليوم الخميس، امام نظيره الياباني بهدف نظيف في مباراة ودية في اطار استعدادات المنتخب العراقي لبطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وانطلقت المباراة في ملعب جامعة قطر بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة السادسة مساءً بغداد، فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الاولمبي الياباني هدفه في مرمى العراق في الدقيقة 77 من زمن المباراة.
ويخوض منتخبنا الاولمبي العراقي اول مواجهة في النهائيات الاسيوية المؤهلة الى باريس 2024 امام تايلند يوم 16 من الشهر الحالي.
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