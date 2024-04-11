عقيل مفتن يدعو رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لزيارة بغداد

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على الدعوةِ الرسميّة الموجهة من قبل اللجنة الأولمبية الدوليّة، التقى رئيسُ اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اليوم الخميس، رئيسَ اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، في مقرِ اللجنة الأولمبية الدوليّة بمدينة لوزان في سويسرا".وأضافت ان "الجانبين بحثا سُبلَ التعاون المشترك بين اللجنتين الأولمبيتين العراقية والدولية، وبما يخدم الحركة الأولمبية الرياضية في العراق، حيث اطلع باخ بشكلٍ مفصلٍ على الخطط والاستراتيجيات التي وضعت من قبل رئيس وأعضاء المكتب التنفيذيّ للأولمبية العراقية، والتي تمتد لثماني سنوات حتى اولمبياد عام 2032، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير خلال شهر آذار الماضي، وتتضمن مراحلَ إعداد الرياضيين من أجل الارتقاء برياضة الإنجاز العالي، وتحقيق أفضل النتائج في المشاركات الخارجية المقبلة".من جهته، أبدى رئيسُ اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" إعجابه الكبير بالخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الأولمبية العراقية، واستعداد اللجنة الأولمبية الدولية لتقديم الدعم المطلوب، وتسهيل كل الجوانب الفنيّة للعراق ورياضييه لتطوير رياضة الإنجاز العالي، مقدماً في الوقت نفسه لـ"عقيل مفتن" شهادةَ الاعتراف الرسميّ بتأسيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عام 1948 مذيلةً بتوقيعه، عرفاناً وتقديراً بأهميةِ اللجنة الأولمبية العراقية، وعربوناً لدعم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن لما قدّمه من أفكارٍ ورؤى تخدم الحركةَ الأولمبية في العراق.وبحسب البيان، التقى مفتن أيضا العديدَ من مسؤولي الأقسام المختلفة في اللجنة الأولمبية الدولية، منهم جيمس ماكلود/ مدير التضامن الأولمبي، وأيضاً السيد جيروم بويفي/ مدير قسم العلاقات المؤسساتية والحوكمة، وكذلك وليفيه نيام/، مدير القسم الرياضي، وعدداً آخر من المسؤولين، حيث استمع مفتن لشرحٍ مفصلٍ للبرامج المستقبليّة التي من الممكن أن تستفيد منها الحركة الأولمبية في العراق.وفي اختتام اللقاء، قدّم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية دعوةً رسميةً لرئيسِ اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، لزيارةِ العراق في أقرب وقت، وبدوره رحب باخ بالدعوة، ووعدَ بزيارة العراق، واللقاء بالمسؤولين بعد انتهاء دورةِ الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس صيف العام الحالي.