البليهي يرد على اتهامه باستفزاز الخصوم

وتوج الهلال بلقب السوبر بعد الفوز على الاتحاد 4-1 مساء اليوم الخميس، على ستاد محمد بن زايد في نهائي البطولة.وبسؤاله عقب المباراة عن اتهامه باستفزاز الخصوم من خلال تصريحاته، رد "تصريحاتي طبيعية في عالم كرة القدم، أحاول اكتساب الثقة من خلال هذه التصريحات".ويُتهم البليهي دائمًا باستفزاز الخصوم داخل الملعب، حيث كان آخر ضحاياه كريستيانو رونالدو في ديربي نصف نهائي السوبر السعودي الإثنين الماضي.وحسب ما أظهرت الكاميرات، استفز البليهي، رونالدو، مما دفع الدون البرتغالي لضربه دون كرة، ليتعرض للطرد.وعن مباراة الكلاسيكو اليوم، قال البليهي في تصريحات لقناة SSC السعودية "أشكر دولتنا الثانية الإمارات على التنظيم، وأبارك لجماهيرنا".ونوه "هذه أول بطولة، ولن نتوقف عن حصد البطولات، أمامنا 3 بطولات نسعى لحصدها".وأضاف "نحن في الهلال مطالبون بتحقيق كل شيء، وهذا لا يمثل ضغطًا علينا، فهذا قدرنا، مثلما نحصل على الكثير من الامتيازات بوجودنا في النادي علينا أيضًا أن نُسعد الجماهير بالبطولات".وأتم "أنا هنا في الهلال منذ نحو 8 أعوام، وما وصلت له ليس من فراع، ولكن أريد أكثر وطموحي لا ينتهي".