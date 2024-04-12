أول تعليق لكلوب بعد الخسارة من أتالانتا: لقد كانت مباراة سيئة

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب مباراة أتالانتا: "لقد كانت مباراة سيئة جدا منا اليوم، أنا هنا فقط لأهنئ جماهير أتالانتا".وتابع: "لقد فقدنا السيطرة قليلا اليوم، لا يوجد أي إيجابيات لنقولها، نحن في كل مكان وكذلك لا مكان أيضا".وأضاف مدرب ليفربول في حديثه: "بدأنا المباراة بشكل رائع حقا ولكن لم نستمر، نستحق الخسارة، علينا ان نشعر بذلك الآن".وواصل: "الفوز في بيرطامو؟ نعم إذا لعبنا بشكل جيد، هل يمكننا الفوز 3-0؟ ليس لدي أدنى فكرة، لا، علينا أن نتعافى، يجب أن نشعر بالسوء حقا، كان أداء سيء، هكذا هو الأمر".وأكمل: "تتمنى لو أنك بدأت بمحمد صلاح وسوبوسلاي وروبيرتسون؟ نعم، هكذا هو الأمر، أليس كذلك؟ للأسباب التي فعلتها، سأفعل الشيء نفسه مرة أخرى إذا كنت تريد أن تكون جيدا لبقية الموسم، فعليك إجراء تغييرات".وختم كلوب حديثه قائلا: "يجب على اللاعبين أن يشعروا بأنها نتيجة سيئة، وعلينا أن نستخدم هذه المباراة ونبني عليها لمباراة كريستال بالاس".ويلعب فريق ليفربول ضد كريستال بالاس، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.