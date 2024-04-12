لاعب الاتحاد حمد الله يتعرض للضرب من أحد المشجعين (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للاعب الدولي المغربي ومهاجم اتحاد جدة عبد الرزاق حمد الله وهو يتعرض للضرب.

فقد خرج أحد المشجعين عن رشده، وأخذ سوطاً وبدء ضرب اللاعب الشهير بعد المباراة التي توج خلالها الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم، إثر فوزه على الاتحاد 4-1.



جاء ذلك بعد مشادة كلامية وقعت بين الطرفين في مدرجات ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، قام على إثرها اللاعب برش المشجع بمياه قنينة بلاستيكية كانت بيده، ليتطور الأمر إلى قيام المشجع بضرب حمد الله بسوط كان يمسك به، ما أثار غضب المهاجم المغربي الذي حاول رد الضربات لولا تدخل بعض اللاعبين والمسؤولين الذين أمسكوه.