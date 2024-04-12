نيمار عن فوزه بالذهب مع الهلال: الأمر مثلما كان عليه في المدرسة (فيديو)

اتجهت الأنظار لنجم الهلال البرازيلي نيمار، بشدة في ليلة التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، مساء أمس الخميس، بعد فوز فريقه 4-1 على الاتحاد.

ولم يشارك نيمار في المباراة بسبب الإصابة، وكان في المدرجات قبل أن ينزل لأرضية الملعب للاحتفال مع اللاعبين.



ونشر نيمار مقطع فيديو صوره بنفسه ومازح فيه متابعيه وقال: "الأمر مثلما كان عليه في المدرسة، حيث يقوم الزملاء بكل العمل، وأكتفي أنا بتسلم النتيجة".