إصابة ثلاثة من أبناء هاري كين بحادث مروري في ألمانيا (صور)

ووقع الحادث، الإثنين الماضي، عندما كان قائد منتخب إنجلترا، في لندن، لخوض ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد آرسنال.ولم يكشف المتحدث باسم فوج الإطفاء في هونشافتلارن عن هويات المصابين في الحادث، لكنه أكد أن التقرير اليومي لصحيفة بيلد كان دقيقا.وقال المتحدث لوكالة فرانس برس "لم يصب أحد بجروح خطيرة"، موضحا أن "الحادث بدا أسوأ بكثير مما كان عليه في الواقع".ونشرت "بيلد" مجموعة صور لحادث بين 3 سيارات، من بينها شاحنة صغيرة تقل 3 من أبناء كين الأربعة، والحارس الشخصي للمهاجم الإنجليزي.وقال المتحدث إن 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، لإجراء فحوصات روتينية.