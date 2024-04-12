تصرف "مفاجئ" من مبابي عقب الهزيمة أمام برشلونة

فقد ذكرت شبكة "RMC سبورت" الفرنسية، أن مبابي فاجأ متابعيه بالسفر إلى سويسرا، في اليوم التالي للمباراة، للمشاركة في الإعلان عن ساعة جديدة لإحدى الشركات السويسرية الشهيرة.وأضافت الشبكة أن مبابي بدا هادئا ومبتسما، وشارك في حفل الإعلان عن الساعة، واستقبل الأطفال المتواجدين به، كما تجول في ممرات المعرض الخاص بالشركة السويسرية.لكن اللاعب الفرنسي التزم الصمت، ولم يتحدث لأحد عن أخباره أو الخسارة أمام برشلونة، وذلك قبل لقاء الإياب المقرر بين الفريقين، الثلاثاء المقبل، على ملعب مونتجويك.وينتهي تعاقد مبابي (25 عاما) مع النادي الباريسي، في 30 يونيو/حزيران المقبل، وتنذر كل المؤشرات برحيله بعد 7 سنوات قضاها داخل حديقة الأمراء.