تشافي يكشف سبب "صحوة" برشلونة

وأشار تشافي في مؤتمر صحفي "أتمتع بعملي، ولكن مع إعلان قراري بالرحيل أصبحت الأجواء أكثر استقرارا، والجميع أصبح أكثر هدوء، والأمور تسير على ما يرام، وهو سبب ما وصلنا إليه في الفترة الأخيرة".وشدد "ولكننا لم نحقق شيئا ولا مجال للراحة أو الاسترخاء، ونتعامل مع نشوة الانتصارات مثلما نتعامل تماما مع الانتقادات".وأوضح "نعمل بنفس الطريقة مع الاهتمام بالتفاصيل ودراسة المنافسة، والفريق يمر بحالة إيجابية علينا أن نستغلها بالفوز على قادش غدا ثم باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء".ونوه "كنت مقتنعا أنه برحيلي سيصل الفريق لهذه الحالة، وهو ما أوضحته لرئيس النادي، فمصلحة النادي هي الأهم وسأرحل من أجل النادي، وإذا لم أقرر ذلك لكان الفريق خارج المنافسة".وبشأن إمكانية التراجع عن قراره بعد تحسن النتائج، أكد "قراري لن يتغير، ولديك وقت وفرصة لتغيير السؤال".