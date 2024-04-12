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غوارديولا يفسر سبب تراجع مستوى هالاند أمام مدريد
Alsumaria Tv
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كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، سبب تراجع مستوى النرويجي إيرلينغ هالاند وعدم تسجيله ضد ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا 2024.
وكان إيرلينغ هالاند شارك في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بالكامل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 3-3، لكنه لم يظهر بالأداء المنتظر حيث لم يسجل أو يصنع رغم ثلاثية فريقه.
وعلَّق غوارديولا على أداء إيرلينغ هالاند في المباراة قائلا: "هو لاعب شاب، لديه مجال للتطور، ولكن التحسن أمر يخص الفريق أكثر منه".
وأضاف: "سجلنا 3 أهداف في مباراة ريال مدريد، كان هناك اثنان من لاعبي قلب الدفاع بالقرب من هالاند طوال الوقت، مركز المهاجم هو الأكثر صعوبة".
وعن إمكانية فوز هالاند بالكرة الذهبية مستقبلا، رد غوارديولا: "يحتاج للعب المزيد من الدقائق، وتعلمون ما عليه القيام به".
واستدرك بقوله: "لكن الهدف ليس الكرة الذهبية، الهدف هو الفوز بالألقاب وقد حققها، هل كنا سنفوز بـ5 ألقاب العام الماضي بدونه؟ لا توجد خيارات".
وأنهى غوارديولا قائلا: "الأمر لا يتعلق بإيرلينغ أو أي لاعب آخر، حتى تعتزل كرة القدم، يمكنك دائمًا أن تكون أفضل".
يذكر أن هالاند يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا قبل 7 جولات متبقية، علما بأنه سجل 52 هدفا في مختلف المسابقات بأول مواسمه مع الفريق السماوي 2022-2023.
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