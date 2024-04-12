غوارديولا يفسر سبب تراجع مستوى هالاند أمام مدريد

وكان إيرلينغ هالاند شارك في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بالكامل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 3-3، لكنه لم يظهر بالأداء المنتظر حيث لم يسجل أو يصنع رغم ثلاثية فريقه.وعلَّق غوارديولا على أداء إيرلينغ هالاند في المباراة قائلا: "هو لاعب شاب، لديه مجال للتطور، ولكن التحسن أمر يخص الفريق أكثر منه".وأضاف: "سجلنا 3 أهداف في مباراة ريال مدريد، كان هناك اثنان من لاعبي قلب الدفاع بالقرب من هالاند طوال الوقت، مركز المهاجم هو الأكثر صعوبة".وعن إمكانية فوز هالاند بالكرة الذهبية مستقبلا، رد غوارديولا: "يحتاج للعب المزيد من الدقائق، وتعلمون ما عليه القيام به".واستدرك بقوله: "لكن الهدف ليس الكرة الذهبية، الهدف هو الفوز بالألقاب وقد حققها، هل كنا سنفوز بـ5 ألقاب العام الماضي بدونه؟ لا توجد خيارات".وأنهى غوارديولا قائلا: "الأمر لا يتعلق بإيرلينغ أو أي لاعب آخر، حتى تعتزل كرة القدم، يمكنك دائمًا أن تكون أفضل".يذكر أن هالاند يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا قبل 7 جولات متبقية، علما بأنه سجل 52 هدفا في مختلف المسابقات بأول مواسمه مع الفريق السماوي 2022-2023.