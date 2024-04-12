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السعودية.. نادي درجة ثانية يصارع الأربعة الكبار على ضم نجم السيتي

رياضة

2024-04-12 | 14:43
السعودية.. نادي درجة ثانية يصارع الأربعة الكبار على ضم نجم السيتي
1,412 مشاهدة

اشتعل صراع خماسي بين أندية الدوري السعودي، على الظفر بخدمات البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي في صيف 2025، لكن لا يزال هناك احتمال أن يقوم النادي السماوي بتجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما.

وأفادت تقارير في وقت سابق أن المملكة العربية السعودية مستعدة لتمويل مبلغ يزيد عن 100 مليون جنيه استرليني، لجلب دي بروين إلى دوري روشن.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن دي بروين رفض عروض الدوري السعودي في الصيف الماضي.

وأضافت "مانشستر سيتي يدرك أن الأمور قد تتغير هذه المرة، ويقوم بوضع خطط طوارئ، حيث يظهر اسم البرازيلي لوكاس باكيتا (لاعب وست هام يونايتد) على رادار النادي".

وأشارت إلى أنه من المعتقد أن القادسية، وهو ناد من الدرجة الثانية (دوري يلو) مدعوم من شركة النفط السعودية "أرامكو"، قد يكون مهتمًا بضم دي بروين، حال صعوده لدوري روشن كما هو متوقع.

كذلك فإن الأندية الأربعة الكبيرة في السعودية؛ الهلال والأهلي والاتحاد والنصر، وكل منها مملوك لصندوق الاستثمارات العامة، من المرجح أن تعتبر وجهات مناسبة له بشكل أكبر.

يذكر أن دي بروين لعب 16 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم في مختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وتقديم 14 تمريرة حاسمة أخرى، وتقدر قيمته التسويقية بنحو 60 مليون يورو.
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