العراق يتجاوز النمسا ويتوج بلقب بطولة أنطاليا الدولية للتنس

وذكر بيان للجنة الاولمبية، أن "رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي بارك لجماهيرنا الرياضية عامة ، ولأسرة التنس خاصة، الفوز الكبير الذي حققه المنتخب العراقي للتنس على نظيره النمساوي، وحصوله على ذهبية بطولة أنطاليا الدولية التي اختتمت في مدينة تركيا".وعبّر العگيلي، وفق البيان، عن "سعادته بالأداء المتميز، والنتيجة الكبيرة التي خرج بها الشقيقان أكرم وعادل مصطفى في بطولة أنطاليا الدولية التي شارك فيها خيرة أبطال العالم بالتنس" .واختتمت منافسات البطولة اليوم، في مدينة انطاليا التركية بمشاركة دولية واسعة جمعت خيرة مصنفي دول القارات المختلفة.وجمع المنتخب العراقي 1000 نقطة بعد تفوقه في لقاء الحسم على المنتخب النمساوي الذي يضم لاعبا مصنفاً بالمركز الأول عالمياً لعمر 30 سنة.