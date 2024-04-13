انجاز جديد.. الهلال السعودي يتسلق قائمة أقوى أندية العالم

وفاز الهلال أولا على جاره النصر 2-1 في المربع الذهبي، قبل أن يحسم اللقب بانتصار كبير 4-1 على الاتحاد في المباراة النهائية، ليحقق الفوز في 34 مباراة متتالية بمختلف البطولات حتى كتابة هذه السطور.كشفت موقع "أوبتا" للأرقام والإحصائيات عن آخر تحديث لأقوى أندية العالم خلال النصف الأول من شهر أبريل/ نيسان الحالي، والذي شهد تقدما جديدا لفريق الهلال.وحافظ فريق الهلال على صدارة التصنيف القاري في آسيا، وتقدم مركزين عالميا ليحل في المرتبة الـ39، بينما تراجع النصر مركزين أيضا (94)، يليهما أولسان الكوري الجنوبي (179 عالميا والثالث بالقارة الصفراء).وبشكل عام، حل مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا في صدارة القائمة بنسبة قوة بلغت 100%، متفوقا على ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، ثم أرسنال وليفربول من إنجلترا على الترتيب.وعلى الصعيد الأفريقي، تراجع صن داونز بطل جنوب أفريقيا 8 مراكز كاملة وحل في الصدارة القارية والمركز 151 عالميا، يليه مباشرة الأهلي المصري ثم الجيش الملكي والرجاء المغربيين.انجاز جديد.. الهلال السعودي يتسلق قائمة أقوى أندية العالميستمر فريق الهلال السعودي في تحقيق النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالي، وتوج مجهوداته المتميزة بعد أن حصد لقب كأس السوبر المحلي على حساب غريمه التقليدي الاتحاد، في أبوظبي.