الثانية خلال مسيرته مع النصر.. عقوبة جديدة بانتظار رونالدو

والتقى الفريقان مؤخرا في أبوظبي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، وانتهت المباراة بينهما بفوز الهلال 2-1 قبل أن يقتنص اللقب بانتصار كبير 4-1 على الاتحاد.وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، اعتداء رونالدو على البليهي بالمرفق في وجه مدافع الهلال، ليتعرض النجم البرتغالي للطرد ويغادر الملعب بحالة غضب كبيرة.في هذا الصدد، قالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن حكم المباراة دوّن في تقريره أن "رونالدو ارتكب سلوكا مشينا واستخدم الكوع (قوة مفرطة)، ليتعدى على لاعب الهلال".وأشار المصدر إلى أن "لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم منحت رونالدو مهلة 24 ساعة، تنتهي في الرابعة عصر يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، لتفسير تلك الواقعة والحصول على إفادة من اللاعب".وعن العقوبة المحتملة ضد رونالدو، قالت الصحيفة "قانون العقوبات في لائحة الانضباط يُعاقب صاحب السلوك المشين بالإيقاف مباراتين، بجانب غرامة مالية بقيمة 20 ألف ريال سعودي".كان رونالدو تعرض لعقوبة بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة 30 ألف ريال سعودي، على خلفية إشارات خارجة من اللاعب تجاه جمهور الشباب، على هامش مباراة الفريقين في دوري روشن خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.