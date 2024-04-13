في الكلاسيكو.. ثلاثي برشلونة مهدد بالغياب

يواجه ثلاثة لاعبين من صفوف برشلونة تهديدا بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في 21 نيسان الجاري خلال الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويملك الثلاثي إلكاي جوندوجان وأندرياس كريستينسن وأوريول روميو، 4 بطاقات صفراء في رصيدهم بالدوري.

وإذا حصل أحدهم على بطاقة صفراء جديدة في مباراة قادش، اليوم السبت، سيغيب عن الكلاسيكو الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن يمنح تشافي راحة لإلكاي جوندوجان خلال مباراة اليوم، لتجنب إصابته بإجهاد أو حصوله على بطاقة صفراء جديدة.

لكن من المنتظر تواجد الثنائي أندرياس كريستينسن وأوريول روميو في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام قادش.

ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد بـ 67 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بـ 75 نقطة.