دوري الأبطال.. ريال مدريد يخطط لمفاجأة أمام السيتي

يخطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لقرار مفاجئ أمام مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب "سانتياجو برنابيو" انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 3-3.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أنشيلوتي يدرس الدفع بالبرازيلي إيدير ميليتاو أساسيا في موقعة مانشستر سيتي، رغم أنه ما يزال يشكك في جاهزيته الفنية وامتلاكه لإيقاع المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أنشيلوتي سئل 3 مرات في المؤتمر الصحفي لمباراة مايوركا (هل مشاركة ميليتاو في مباراة اليوم ستكون كأساسي أم بديل.. وإذا كان بديلا هل سيحصل على دقائق طويلة في الشوط الثاني؟).

ورغم ذلك، لم يمنح أنشيلوتي إجابة حاسمة للصحفيين، لكن الأكيد أنه لم يشارك لمدة دقيقة واحدة، كما حدث أمام أتلتيك بيلباو، لأن المدرب الإيطالي يعتبر مباراة اليوم اختبارا له، لكي يضعه أساسيا أمام مانشستر سيتي.

وأكدت "آس" أن ميليتاو في حالة جيدة بنسبة 200%، ولا يعاني من أي خطر للانتكاس عقب تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

ويحلم أنشيلوتي بأن يكون ثنائي دفاع الريال في الجزء الحاسم من الموسم مكونا من أنطونيو روديجر وميليتاو، لكن بشرط أن يكون الأخير بكامل طاقته عقب العودة من الإصابة.