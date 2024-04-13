خماسية لمانشستر سيتي تعيده لصدارة الدوري

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب ضيفه لوتون تاون (5-1) بملعب الاتحاد، اليوم السبت، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المان سيتي تقدم بهدف عكسي سجله دايكي هاشيوكا (ق 2) قبل أن يدون ماتيوس كوفاسيتش وإيرلينج هالاند وجيريمي دوكو ويوسكو جفارديول باقي الأهداف (ق 64 و76 و87 و90+3)، فيما أحرز روس باركلي هدف لوتون الوحيد (ق 81). بهذه النتيجة، قفز المان سيتي مؤقتا لصدارة الترتيب بوصوله للنقطة 73، فيما ظل لوتون تاون بمنطقة الهبوط، محتلا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.