تغييرات في تشكيل برشلونة لمواجهة قادش اليوم

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة قادش، المقرر لها مساء اليوم السبت، على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن مباريات الجولة 31 لليجا.

وشهد تشكيل برشلونة العديد من التغييرات، حيث أبقى المدرب تشافي أكثر من نجم أساسي على مقاعد البدلاء، مثل إلكاي جوندوجان ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونج ورافينيا وبيدري وجوليس كوندي ولامين يامال، من أجل إراحتهم قبل مواجهة باريس سان جيرمان. في الوقت ذاته، يغيب الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وجواو كانسيلو وإنييجو مارتينيز لتراكم البطاقات. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: تير شتيجن - هيكتور فورت - ماركو ألونسو - باو كوبارسي - سيرجي روبرتو - أندرياس كريستينسن - أوريول روميو - فيرمين لوبيز - فيران توريس - جواو فيليكس - فيتور روكي. يذكر أن البارسا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد بـ67 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بـ75 نقطة.