الجولة 22 من دوري نجوم العراق.. الشرطة يسعى للتشبُّث بالصدارة أمام الميناء اليوم

ونجح القيثارة في اجتياز الاختبار الأخير من خلال الفوز على نفط الوسط بهدف نظيف، بينما خسر السفانة أمام الكرخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.ويمنِّي الأخضر النفس بالحصول على النقاط الكاملة بغية البقاء في القمة نحو مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه المتوَّج به في النسختين السابقتين.بدوره يتطلع الفريق البصري إلى الظهور بصورة مختلفة عن اللقاء الأخير، عبر تقديم أداء جيد يؤهله لحصد نتيجة إيجابية تحفِّزه للتقدم في سلَّم الترتيب.ويتربَّع الشرطة على صدارة الدوري برصيد (48 نقطة)، بينما الميناء في المركز الثالث عشر بـ(26 نقطة).وفي لقاء ثان سيكون الزوراء مرشحاً لتحقيق الفوز حينما يلاعب أمانة بغداد، بحكم الفوارق الفنية، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لبلوغ الهدف المرسوم بالنسبة للاعبي النوارس الذين يتوجَّب عليهم بذل المجهودات داخل المستطيل الأخضر من أجل تخطِّي مباراة اليوم بنجاح، على أمل الارتقاء للمرتبة الثالثة.ويتواجد الزوراء رابعاً وله (34 نقطة)، في حين يقبع أمانة بغداد بالمركز التاسع عشر بـ(14 نقطة).من جانبه يحلُّ زاخو ضيفاً ثقيلاً على نوروز في ديربي شمالي، إذ يرنو أبناء الخابور للعودة إلى سكة الانتصارات عقب تعادله سلباً في الجولة السابقة أمام دهوك، إلا أن طموحاته ستصطدم بالروح المعنوية لممثل محافظة السليمانية الذي يقدم أفضل عروضه تحت إشراف المدرب ولي كريم.ويقف زاخو ثالثاً برصيد (34 نقطة)، بينما يتواجد نوروز في المركز السادس وله (33 نقطة).