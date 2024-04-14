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"كنوش" يكمل عقد الملتحقين بصفوف الأولمبي في قطر.. ماذا عن الإصابات؟
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
اكتمل عقد لاعبي المنتخب الأولمبي العراقي بكرة القدم المتواجد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة بعد التحاق المحترف في الدوري الإيراني منتظر محمد الملقب بـ "كنوش" لتكون كتيبة المدرب راضي شنيشل جاهزة لمباراة الافتتاح أمام تايلاند المقررة أقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة كاس آسيا تحت 23 سنة.
وسيشارك اللاعب منتظر محمد كنوش اليوم الأحد في تدريبات الفريق المسائية لاسيما بعد وصول بقية اللاعبين الذين خاضوا غمار بطولة الكأس الأخيرة على غرار علي جاسم ومصطفى سعدون وأحمد مكنزي وهلو فائق وحسين عامر، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
الصحيفة نقلاً عن مصدر مقرب من البعثة، نفت بشدة "وجود غيابات أو إصابات في صفوف المنتخب"، مضيفة أن عدداً من اللاعبين عانوا في الأيام الماضية من الإجهاد والإعياء وقرر الجهاز الطبي منحهم قسطاً كافياً من الراحة من أجل إعادة تأهيلهم لمواجهة تايلاند الأولى.
كما فسح المدرب راضي شنيشل المجال أمام بقية اللاعبين في مباراة اليابان التجريبية الأخيرة التي انتهت لصالح الساموراي بهدف نظيف للاطلاع على مستوياتهم الفنية والحكم على جودة التطبيقات الخططية إلى جانب اكتشاف البدلاء في بعض المركز في حال حدوث ظروف استثنائية خلال المباريات والاعتماد على مبدأ المداورة خلال النهائيات بالإضافة إلى تدريبهم على أساليب لعب مختلفة.
بينما مكان إقامة الوفد قريب من ملعب التدريب، كذلك إن ملعب الوكرة يبعد مسافة 35 دقيقة عن سكن الفريق وأن جميع الأمور الإدارية ممتازة، بينما شنيشل قد وضع في حساباته الاهتمام بالتغذية والأمور اللوجستية لتأهيل اللاعبين من جميع النواحي بسب ضيق وقت المباريات وعدم وجود راحة طوية بين مباراة وأخرى، وفقا للصحيفة.
يذكر أن منتخب العراق الأولمبي سيخوض أولى مبارياته في البطولة أمام تايلاند يوم السادس عشر من الشهر الحالي، في استاد الجنوب المونديالي في الساعة السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي في الدوحة وبغداد.
وكان مدرب المنتخب الأولمبي العراقي يمني النفس بأن يلتحق كل من محترف إبسويتش تاون الإنجليزي علي الحمادي، ومحترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، ومحترف براونشفايغ الألماني يوسف أمين، بوفد المنتخب الأولمبي العراقي في كأس آسيا قطر تحت 23 عامًا، لكن الأندية رفضت تفريغ اللاعبين بسبب توقيت البطولة الذي لا يندرج ضمن التوقف الدولي.
هذا وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل، بينما ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي.
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