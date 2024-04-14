"كنوش" يكمل عقد الملتحقين بصفوف الأولمبي في قطر.. ماذا عن الإصابات؟

وسيشارك اللاعب منتظر محمد كنوش اليوم الأحد في تدريبات الفريق المسائية لاسيما بعد وصول بقية اللاعبين الذين خاضوا غمار بطولة الكأس الأخيرة على غرار علي جاسم ومصطفى سعدون وأحمد مكنزي وهلو فائق وحسين عامر، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.الصحيفة نقلاً عن مصدر مقرب من البعثة، نفت بشدة "وجود غيابات أو إصابات في صفوف المنتخب"، مضيفة أن عدداً من اللاعبين عانوا في الأيام الماضية من الإجهاد والإعياء وقرر الجهاز الطبي منحهم قسطاً كافياً من الراحة من أجل إعادة تأهيلهم لمواجهة تايلاند الأولى.كما فسح المدرب راضي شنيشل المجال أمام بقية اللاعبين في مباراة اليابان التجريبية الأخيرة التي انتهت لصالح الساموراي بهدف نظيف للاطلاع على مستوياتهم الفنية والحكم على جودة التطبيقات الخططية إلى جانب اكتشاف البدلاء في بعض المركز في حال حدوث ظروف استثنائية خلال المباريات والاعتماد على مبدأ المداورة خلال النهائيات بالإضافة إلى تدريبهم على أساليب لعب مختلفة.بينما مكان إقامة الوفد قريب من ملعب التدريب، كذلك إن ملعب الوكرة يبعد مسافة 35 دقيقة عن سكن الفريق وأن جميع الأمور الإدارية ممتازة، بينما شنيشل قد وضع في حساباته الاهتمام بالتغذية والأمور اللوجستية لتأهيل اللاعبين من جميع النواحي بسب ضيق وقت المباريات وعدم وجود راحة طوية بين مباراة وأخرى، وفقا للصحيفة.