بالأرقام.. العراقي علي الحمادي يواصل التألق مع فريقه إبسويتش تاون

السومرية نيوز – رياضة



شارك مهاجم المنتخب العراقي علي الحمادي في مواجهة فريقه إبسويتش تاون أمام ميدلزبره بدوري درجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون شيب" أمس السبت 13 أبريل/نيسان 2024.





وسجّل لفريق ميدلزبره أولاً اللاعب الإيفواري إيمانويل لاتي لاث في الدقيقة (20)، في المقابل عدل إبسويتش تاون النتيجة عن طريق اللاعب الأسترالي ماسيمو لونغو في الدقيقة (30).



وبهذا التعادل، تصدر إبسويتش تاون ترتيب دوري الدرجة الأول الإنجليزي "تشامبيون شيب" برصيد 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب الـ"88" نقطة، علمًا بأن فريق الثعالب لديه مباراة مؤجلة في البطولة الإنجليزية. بينما بلغ ميدلزبره النقطة 63 في المركز التاسع.

وتواجه الفريقان على ملعب "بورتمان رود" برسم الجولة الثالثة والأربعين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون شيب" وسط حضور جماهيري لامس الـ29 ألفًا، إذ انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.وسجّل لفريق ميدلزبره أولاً اللاعب الإيفواري إيمانويل لاتي لاث في الدقيقة (20)، في المقابل عدل إبسويتش تاون النتيجة عن طريق اللاعب الأسترالي ماسيمو لونغو في الدقيقة (30).

وشارك العراقي علي الحمادي في المباراة لمدة ساعة تقريبًا وكان فعالًا في الهجوم وأسهم بصناعة فرص مهمة لزملائه فضلاً عن محاولاته بالتسجيل لكنه لم يتمكن من التسجيل.





وتبقت لفريق إبسويتش تاون ثلاث مباريات فقط في الموسم الحالي، وفي حال حافظ على صدارته سيتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ". وتبقت لفريق إبسويتش تاون ثلاث مباريات فقط في الموسم الحالي، وفي حال حافظ على صدارته سيتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

وكان مدرب إبسويتش تاون، الكندي كين ماكينا قد أكد أن العراقي علي الحمادي يلعب وهو يعاني من إصابة في الوقت الحالي وسيحتاج إلى عملية جراحية للعضلة المقربة هذا الصيف.



وكان علي الحمادي قد وفد إلى إبسويتش تاون، مطلع هذا العام، في يناير/كانون الثاني الماضي، قادمًا من فريق ويمبلدون مقابل 1.17 مليون يورو، ووقع النجم العراقي على عقد طويل الأمد، ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2028.



ومُنذ الانضمام إلى إبسويتش تاون، ظهر علي الحمادي بشكل أكثر من رائع، وتمكن النجم العراقي من المشاركة في 13 مباراة بمُختلف المسابقات وأسهم البالغ من العمر 22 عامًا، في 5 أهداف حيث وقع على 4 أهداف وقدّم تمريرة واحدة حاسمة.