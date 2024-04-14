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4 أندية تهدد حلم بيكهام بجمع ميسي ورونالدو في ناد واحد.. ما القصة؟

رياضة

2024-04-14 | 07:14
4 أندية تهدد حلم بيكهام بجمع ميسي ورونالدو في ناد واحد.. ما القصة؟
المصدر:
ارم نيوز
660 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف تقرير أمريكي، أن هناك 4 أندية تهدد حلم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام بجمع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في ناد واحد ليختما من خلاله مسيرتهما الاحترافية المذهلة.

وحسب موقع الفوتبوليرو، فإن بيكهام يرغب في التعاقد مع رونالدو لينضم إلى كتيبة النجوم المتواجدين في إنتر ميامي حاليًّا لويس سواريز وبوسكيتس وجوردي ألبا، بالإضافة إلى ميسي.

4 أندية أخرى
ووفقًا للتقرير هناك بالفعل 3 أندية برتغالية عملاقة ولها تاريخ كبير ترغب في التعاقد مع رونالدو، هي: ناديه السابق سبورتنغ لشبونة حيث سيتمكن هناك من تحقيق حلم والدته التي أبدت من قبل رغبتها في رؤيته يرتدي قيمص سبورتنغ لشبونة مجددًا.

والنادي الثاني هو بورتو، عملاق الكرة البرتغالية والأوروبية، والذي كالَ مدربُه كونسيساو المديحَ لرونالدو حينما قال قبل أيام إنه يحمد الله على أنه عاش في زمن كريستيانو رونالدو.

وبنفيكا، عملاق كرة القدم البرتغالية الثالث: هو رابع الأندية التي ترغب في التعاقد مع رونالدو، ووفقًا للتقرير لن يفوت بنفيكا فرصة التعاقد مع رونالدو إذا كانت متاحة، ولن يترك غريميه بورتو وسبورتنغ لشبونة ينافسان عليها دون التنافس عليها هو الآخر.

وجهة أمريكية
وإنتر ميامي ليس النادي الأمريكي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، حيث أبدى نادي لوس أنجلوس جالاكسي رغبته الكبيرة في التعاقد مع ميسي ليكرر من خلاله تحربة إنتر ميامي الفريدة التي اكتسبت زخمًا مذهلًا منذ انضمامه إليه العام الماضي.

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